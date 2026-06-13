蕭煌奇新婚5個月：每天努力拼做人 砸千萬玩股票3天蒸發「1棟房」

蕭煌奇金曲獎入圍4大獎。華納音樂 提供



「金曲歌王」蕭煌奇才剛以《做一個惜情軟心的人》入圍第37屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」、「最佳作曲人獎」，又驚喜宣布9月19日將重返台北小巨蛋舉辦「BRAVO」巡迴演唱會，新婚5個多月的他談到生子計畫時甜蜜表示：「每天都在努力中。」目標生2個小孩。

蕭煌奇1月8日才宣布登記結婚，談到新婚生活，他透露每天早上7點就陪老婆起床、準備去寵物旅館上班，「我就目送她去上班，送到門口，簡單的擁抱是一定要的，也會跟她說辛苦了」。他誇老婆個性單純、沒什麼物慾，「沒有被污染過」。坐擁6間房產、掌管家裡財務大權的他笑說：「所以我很省。」透露老婆都叫他「蕭大熊」。

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至於婚後生活最大的不同，蕭煌奇說：「要take care另1個人啊！所以我很期待她去上班，因為她去上班我就回到1個人的世界，還是會需要自己的空間，早上喜歡1個人，晚上喜歡有人陪。」笑說做過最浪漫的事是「做早餐、買花、叫Uber」，還甜蜜地說：「她想去哪裡我就去哪裡啊！上禮拜還帶她去福岡，但蜜月要去比較遠的，明年辦完婚宴再去蜜月，她想要做什麼我都會陪她完成。」

蕭煌奇相隔7年再攻小巨蛋。華納音樂提供

蕭煌奇也透露期待老婆去上班的原因，「我送老婆去上班以後，9點我就開始玩股票，如果今天不小心輸錢，我也不好意思講」。砸8位數投資高價股的他自爆去年川普關稅政策衝擊股市，「連續3天，我那個看那帳務，我可能1棟房子已經不見了」！

這次金曲獎入圍對蕭煌奇而言意義非凡，公布入圍當下，老婆比他還開心，「她還拿著手機在錄我的表情」。她還問：「你怎麼這麼平淡？」入圍常勝軍的他笑說：「就習慣了啊！」還不改幽默地說：「評審有給我優待票啊！因為我有身心障礙手冊，評審對我比較照顧。」不過他也說：「這次入圍要特別感謝評審看見整個團隊的努力，這也是送給一直支持我的歌迷，最棒、最完美的禮物，希望今年能順利把第5座台語歌王寶座抱回家。」

被問老婆是否會一起走金曲紅毯？蕭煌奇笑說：「她說她太胖了，不好意思一起走紅毯，她個性也比較低調，但會坐在觀禮現場。」但也因為老婆在減肥，他都跟著吃健康餐。

相隔近7年重返小巨蛋，蕭煌奇爆料老婆自己搶「動力火車」演唱會的票，「連3天都買」。這次換他開唱，他故作吃醋地說：「會叫她自己買票，她有買動力火車，沒買我的，我會不平衡。」「BRAVO」門票6月17日中午12點在寬宏售票系統開賣。

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