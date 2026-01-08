蕭煌奇早想婚了！昔被拍到身旁有她 新婚妻正臉曝「完全是理想型」

記者林汝珊／台北報導

歌手蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，正式升格人夫，震撼演藝圈，女方真實身分也讓人好奇。據悉蕭煌奇妻子疑似從事寵物訓練相關工作，是一名外型清秀甜美的專業寵物訓練師。

事實上，蕭煌奇過去曾多次坦言嚮往婚姻與家庭生活，渴望擁有另一半與自己的孩子，卻始終苦無對象，感嘆隨著年紀增長，尋找伴侶變得更加困難，「一直希望有另一半、有自己的家庭，但就是差那一塊。」

蕭煌奇去年現身五月天演唱會時，身旁疑似坐著就是他新婚老婆。（圖／相信音樂提供）

談到理想型，蕭煌奇過去曾表示，喜歡可愛、偏日系風格的女生，年紀約30歲上下最合適。如今有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。不少網友直呼「氣質很好」、「看起來很善良」，認為女方的形象與蕭煌奇的理想型條件相當契合。

