蕭煌奇曬婚戒宣布結婚！甜說請大家祝福我們 戶政事務所完成登記

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲歌王」蕭煌奇在 2026 年一開年就拋出震撼喜訊，於 1 月 8 日正式登記結婚，升格成為人夫。他在臉書曬出婚戒照，親自向粉絲報喜，寫下：「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福。」短短一句話，立刻引發粉絲與演藝圈好友湧入留言恭喜。

蕭煌奇宣布結婚。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇近年事業與人生都迎來豐收期。2025 年他不僅挑戰世壯運奪下金牌，展現驚人毅力；音樂成績同樣亮眼，國語專輯《沒事的》第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，更推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並遠赴北京舉辦專輯發布會，持續用音樂感動歌迷。

廣告 廣告

談到婚姻，蕭煌奇也曾私下透露，自己一直相信緣分，「該來的時候，就會很自然地發生。」這次突然官宣結婚，他用一貫幽默又真誠的方式分享心情，直說：「謝謝大家一路的陪伴，現在我有了想要一起走一輩子的人。」

此外，蕭煌奇在 2025 年於台北流行音樂中心舉辦出道 20 週年演唱會「朋友你現在好嗎？」，與歌迷回顧音樂生涯的重要時刻，如今邁入人生新階段，也被外界視為事業、感情雙喜臨門。他也向粉絲喊話：「音樂不會停，人生也會繼續唱下去，希望大家都能替我祝福。」

蕭煌奇結婚消息曝光後，網友紛紛留言祝賀，「太感動了」、「真的是雙喜臨門」、「一定要幸福」，不少歌迷更期待他未來能將這份幸福化為新的音樂作品，持續帶來溫暖人心的歌聲。

蕭煌奇宣佈結婚。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

告別林光寧！追思會超大咖天王天后全來了 悲痛致意送老前輩最後一程

林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

胡瓜一家三口都來了！送別林光寧最後一程 全身白衣現身追思會

蕭敬騰哭到說不出話！淚崩喊林光寧我愛你 回憶相處時光全場都鼻酸

