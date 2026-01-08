蕭煌奇曬婚戒照宣布結婚了！「今天不開玩笑」 老婆身分曝光

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇於今（8）日稍早無預警在社群媒體上曬出婚戒照片，宣布結婚喜訊，引起討論。

蕭煌奇宣布婚訊。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇在臉書分享戴著婚戒的照片，發文提到：「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福。」照片裡除了有蕭煌奇之外，還能看到太太倩影一角，今年他決定告別黃金單身漢的身分，決定與另外一半攜手共度下半場人生，選擇於今天與交往一年多的女友前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。

對於老婆的身分，蕭煌奇很低調表示，兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。

