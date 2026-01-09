蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會

蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。

當天阿信看到蕭煌奇坐在台下，沒有妝髮也沒有戴墨鏡，忍不住問蕭煌奇說，為什麼不坐在VIP區，反而待在一般觀眾席？蕭煌奇幽默回答「我坐在那裡不是都一樣，聽你們唱歌都一樣好聽。」當時阿信現場要求蕭煌奇清唱《你是我的眼》，實力堅強的蕭煌奇，一開口就震懾全場，當時的女友也在旁邊拿手機側錄，畫面都被記錄下來。

而蕭煌奇宣布登記結婚後，許多人都很好奇正妹老婆到底是誰，外傳是一名寵物訓練師，至於是不是當時演唱會的那名女孩，蕭煌奇則未證實。被問到是否已經準備當爸？他則透過唱片公司曖昧回應「有好消息再告訴大家喔。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導