蕭煌奇演出突點名李炳輝！白冰冰揭「1+1」暖心原因

由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週邀請到金曲歌王蕭煌奇來到節目中，白冰冰突分享蕭煌奇現在邀請演出都要求「1+1」，原來是得知李炳輝生活困難，帶著他一起演出，原因曝光後感動現場所有人，白冰冰更說蕭煌奇真是「功德無量」。

白冰冰（右）揭蕭煌奇（左）表示未來演出都要帶上李炳輝（中），暖心原因曝光感動所有人。（圖／民視新聞）

蕭煌奇看到李炳輝高齡76歲，為了生計依舊努力打拚。（圖／民視新聞）

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「KTV熱門必播金曲」，邀請到霸榜常客金曲歌王蕭煌奇來到節目中，一出場演唱〈我是男子漢〉的蕭煌奇，白冰冰感動的說：「蕭煌奇已經在歌唱領域有一片天又這麼善良，現在邀請演出他都要求要1+1」，原因藏洋蔥讓全場驚呼超感人！原來得知李炳輝生活困難賣琴、沒錢過生活，已經有知名度的李炳輝為了生活還去幫人家按摩，於是蕭煌奇每次演出都要求「附加1位」帶著李炳輝一起演出，蕭煌奇提到：「新專輯《做一個惜情軟心的人》裡面有一首歌〈輝煌旅行社〉為李炳輝量身打造可以一起合唱演出」，真誠一片心感動眾人，白冰冰更說蕭煌奇真是「功德無量」。

蕭煌奇（左）每次演出都要求「附加1位」帶著李炳輝（右）一起演出。（圖／民視新聞）

李炳輝回到舞台上，開心演出。（圖／民視新聞）

節目中從澎湖七美遠道而來的西湖村打擊樂團，由30幾位平均80歲的長輩組成的樂團，拿著鈴鼓、三角鐵、打擊鼓跟著蔡佳麟、莊振凱演唱〈歡喜來恰恰〉合奏，由村長呂汶駿擔任指揮，誇張的指揮以及認真的長輩們，雖然有的還沒跟到節拍，但現場氣氛熱鬧又溫馨。白冰冰笑說這一群長輩來到林口可算是翻山越嶺千里迢迢，在澎湖七美還組成「白冰冰演藝學院」都是她的粉絲，她也無條件提供歌曲素材讓他們使用，看到如此可愛的演出，主持人陽帆、白冰冰自認「符合長輩條件」也要親自演奏，於是全體歌手來賓們打擊樂器，陽帆擔任「超瘋狂指揮」每位歌手看得一頭霧水，還被白冰冰抗議要他不要再指揮，笑翻眾人。

