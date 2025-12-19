蕭煌奇演唱會地獄哏連發！自嘲「史上最瞎樂團」李炳輝現身力挺

蕭煌奇與全方位樂團17日舉辦演唱會。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）





金曲歌王蕭煌奇與全方位樂團17日晚間於 Legacy TERA 舉辦年度壓軸《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》，這場等了整整三十年的舞台終於成形。全場共演唱 26 首歌，音樂一響起，現場瞬間被拉回最單純、最熱血的青春年代。為了紀念這段橫跨三十年的友情，蕭煌奇也特別與王俊傑共同創作新歌〈逗陣的〉，並選在演唱會當天同步數位發行，成為送給彼此、也送給歌迷最具重量的紀念。

演唱會一開始便迎來驚喜彩蛋，大名鼎鼎的李炳輝自動現身力挺，特地前來為蕭煌奇與全方位樂團站台，並直接上台開唱，讓全場觀眾又驚又喜。據悉，李炳輝是在日前得知這場演唱會消息後，便自己一個人坐車前來北流觀賞，只為親自到場支持這群老朋友，這份情誼也讓人相當感動。蕭煌奇得知後，更特別將李炳輝大哥揪上舞台，合唱〈流浪到淡水〉，熟悉旋律一響起，全場情緒瞬間湧上，成為當晚最令人動容的畫面之一。

在「那些年我們唱的歌」單元中，蕭煌奇先在台上對團員放話，笑說：「你們不可以點我的歌喔，要點你們自己愛唱的歌。」於是舞台瞬間化身時光機，90 年代金曲一首接一首出籠。老郭唱起〈浪人情歌〉，阿榮則帶來英文經典〈Sometimes When We Touch〉、阿勇獻唱〈You’ll Be in My Heart〉、Kuro則唱了〈Love is All Around〉王俊傑則選唱〈愛的初體驗〉，最後全員合唱〈黃昏的故鄉〉，把那個年代最熟悉的旋律，一次唱進所有人的心裡。

蕭煌奇自嘲辦「史上最目中無人的演唱會」。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

台上talking笑點不斷，王俊傑打趣說因為「蕭煌奇瞎得比較晚」，所以兩人其實是比較晚才認識，沒想到反而相見恨晚，默契一拍即合，地獄梗一丟就中，全場笑聲炸裂。蕭煌奇也自嘲表示，這大概是「最目中無人的演唱會」，讓現場笑成一片。蕭煌奇與全方位樂團成軍三十週年，團員之間的默契早已練到爐火純青，現場也來了不少一路陪伴三十年的老歌迷，在開放點歌橋段時，台上台下的默契同樣驚人，彷彿不用多說就知道下一首會唱什麼。

在演唱會結束前，團員們依序站上舞台與台下觀眾談心說說話，現場氣氛格外安靜而溫柔，感覺得出來情緒早已湧上，聲音幾乎都哽在喉頭，就差沒有落下眼淚。蕭煌奇也勉勵大家，既然都已步入中年，更要好好維護健康，坦言團員中已有兩位有糖尿病，希望大家能夠克制體重、認真減重、把身體顧好，才能繼續一起唱到四十年、五十年，甚至六十週年的舞台。

而在這段感性時刻中，現場依舊不忘幽默，有歌迷打趣喊他們是「史上最瞎的樂團」，團員們聽了哈哈大笑，當場回應：「沒錯，我們整團七個人全部都是瞎子，果然是史上最瞎的樂團！」笑中帶淚的自嘲，讓全場再次被情感包圍。



