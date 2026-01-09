蕭煌奇爆喜結婚! 氣質短髮老婆身分是寵物訓練師

娛樂中心／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇，昨天驚喜宣布要結婚了，與祕戀1年多的圈外女友共度餘生，為娛樂圈投下震撼彈，蕭太太的身分也曝光，是一位專業的寵物訓練師，留著短髮、笑起來甜美有氣質，在社群平台上分享許多，照顧狗狗與貓咪的知識。

歌手蕭煌奇vs.安心亞"咱結婚好嗎"（2020）：「Honey咱結婚好嗎，讓我做你的依靠，嘸免煩惱未來會如何。」

甜蜜求婚情歌，找來歌手安心亞一起合唱，金曲歌王蕭煌奇唱著唱著，在現實生活中終於也有好消息，在設群平台公布要結婚了。

秀出戴著戒指的照片，內文寫下沒有要開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福，雖然照片巧妙地避開太太的臉，相當低調，但其實去年就曾被拍到。





金曲歌王蕭煌奇爆喜結婚！ 氣質短髮老婆身分是「寵物訓練師」

蕭煌奇去年7月帶著太太現身五月天演唱會。 （圖／截自相信娛樂提供畫面）









金曲歌王蕭煌奇vs.五月天主唱阿信（2025.07）：「我們今天這樣等級的VIP，應該是坐在VIP區的，你今天怎麼坐在觀眾席裡面，我坐在那裡不都一樣，你是我的眼，帶我領略四季的變化。」

蕭煌奇到欣賞五月天的演唱會，被主唱阿信CUE到，旁邊身穿藍色襯衫、留著短髮的女生，笑得特別開心，拿著手機紀錄，原來她就是女主角，還是一名寵物訓練師。





金曲歌王蕭煌奇爆喜結婚！ 氣質短髮老婆身分是「寵物訓練師」

蕭煌奇的新婚妻子的職業是一名寵物訓練師。（圖／截自pet_trainer_jenny IG）









寵物訓練師Jenny：「哈囉大家好我是訓練師Jenny，我很常聽到有人說，她家的貓，會故意尿在她的床上，但其實貓的大腦並沒有複雜到，會有這種報復或是故意的心態。」

留著俏麗短髮，笑起來甜美有氣質，自我介紹叫jenny訓練師，擁有ABRA國際認證，IG上有許多工作照。蕭煌奇表示，兩人是朋友介紹認識，老婆也很欣賞他的音樂，經過一年多的相處後，決定結婚。也為娛樂圈增添喜事。

