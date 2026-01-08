蕭煌奇甜娶交往一年女友 今登記結婚正式升格人夫

蕭煌奇宣布與交往一年多的女友正式登記結婚，告別黃金單身漢生涯。（圖／華納音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇在2025年寫下輝煌一頁，不僅勇奪世壯運柔道金牌，更憑國語專輯《沒事的》三度問鼎金曲歌王，並於北流成功舉辦20周年演唱會。邁入2026年之際，蕭煌奇今（8日）再度拋出震撼喜訊，宣布與交往一年多的女友正式登記結婚，告別黃金單身漢生涯，攜手另一半共赴人生下半場。

蕭煌奇透露，與妻子是透過朋友介紹認識，雙方契合且太太十分熱愛他的音樂。選在今日登記，他不改幽默本色笑稱：「剛好今天沒商演，日子也不錯，就決定是今天了！」現場在親友見證下完成儀式，氣氛溫馨。

展望新的一年，蕭煌奇除升格人夫，對事業仍充滿壯志。他許下願望，期盼未來能挑戰不同以往的演出形式，更渴望與交響樂團跨界合作，展開嶄新的音樂旅程。蕭煌奇感性表示，正如新歌所言，自己要做一個「惜情軟心的人」，將這份幸福轉化為動力，持續為歌迷帶來暖心創作。

