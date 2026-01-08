蕭煌奇登記結婚！情牽交往1年女友 曬婚戒嗨喊：沒開玩笑

金曲歌王蕭煌奇8日透過社群平台宣布喜訊，表示與交往1年多的女友已登記結婚，「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福」。

蕭煌奇8日與交往1年多的女友登記結婚。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇宣布結婚。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

雖然未透露另一半的身分，但蕭煌奇表示兩人是透過朋友認識的，在經過1年多的日子裡，雙方決定共組家庭，也幽默表示：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」感謝身邊親朋好友的祝福。

