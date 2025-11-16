蕭煌奇相挺李炳輝藏洋蔥 暖心親自拜訪促成驚喜

蕭煌奇與李炳輝在「玖壹壹南北貳路音樂節2025」合唱。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

由玖壹壹領軍的「玖壹壹南北貳路音樂節2025」15日在台中水湳中央公園舉行，首日湧入超過五萬名觀眾，金曲歌王蕭煌奇也驚喜現身，與李炳輝攜手帶來合作曲〈輝煌旅行社〉。

蕭煌奇分享該曲的背後故事，當時他為這首歌親自登門拜訪，得知李炳輝因中風後行動不便而猶豫，他暖心笑說：「沒關係啦，我們一句一句慢慢錄！」最終促成經典合體。蕭煌奇也趁機介紹，李炳輝目前常在淡水碼頭街頭表演，呼籲粉絲有空去支持。

此外，蕭煌奇一上台就開玩笑稱自己為了趕場「南北貳路」一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，笑翻眾人。他接連演唱《好好先生》、《阿嬤的話》、《逆風飛翔》、《你是我的眼》，最後清唱《末班車》時，他搞笑提醒：「清唱最貴喔！而且不加價！」請粉絲務必把這珍貴片段錄起來。

蕭煌奇還接受現場點歌。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導