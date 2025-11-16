蕭煌奇相挺李炳輝藏洋蔥 暖心親自拜訪促成驚喜
由玖壹壹領軍的「玖壹壹南北貳路音樂節2025」15日在台中水湳中央公園舉行，首日湧入超過五萬名觀眾，金曲歌王蕭煌奇也驚喜現身，與李炳輝攜手帶來合作曲〈輝煌旅行社〉。
蕭煌奇分享該曲的背後故事，當時他為這首歌親自登門拜訪，得知李炳輝因中風後行動不便而猶豫，他暖心笑說：「沒關係啦，我們一句一句慢慢錄！」最終促成經典合體。蕭煌奇也趁機介紹，李炳輝目前常在淡水碼頭街頭表演，呼籲粉絲有空去支持。
此外，蕭煌奇一上台就開玩笑稱自己為了趕場「南北貳路」一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，笑翻眾人。他接連演唱《好好先生》、《阿嬤的話》、《逆風飛翔》、《你是我的眼》，最後清唱《末班車》時，他搞笑提醒：「清唱最貴喔！而且不加價！」請粉絲務必把這珍貴片段錄起來。
蕭煌奇聽到李炳輝去當按摩師「演出堅持1＋1」
他得知李炳輝生活困頓，甚至為了糊口，去幫人按摩，他堅持每場演出都「附加一位」，帶著李炳輝同台演出。蕭煌奇說：「新專輯《做一個惜情軟心的人》裡的一首〈輝煌旅行社〉，是為李炳輝量身打造，希望能一起唱。」真摯義舉讓白冰冰直呼他「功德無量」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
阿基師罕公開露面！端「炒飯神技」合體玖壹壹 嗨翻南北貳路
「玖壹壹」成軍16週年，11月15日、16日於台中水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」。昨（15）日嘉賓陣容星光熠熠，金曲歌王蕭煌奇與李炳輝帶來新歌〈輝煌旅行社〉，人氣女團GENBLUE幻藍小熊則帶來〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉等7首千萬點擊金曲，婁峻碩SHOU演唱〈Never Land〉、〈你給我等著〉等多首夯曲，掀起全場尖叫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
玖壹壹音樂節怎麼了？「消防局」到場救火 蕭煌奇目中無人遭開單
「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，「國民天團」玖壹壹成軍16週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過5萬人、兩日上看10萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，燈光、音浪、吶喊交織成最熱情的台中夜空。除了玖壹壹霸氣開唱外，金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
玖壹壹《南北貳路》邀羅百吉「帶老婆開趴」 阿基師公然「炒飯」成安可彩蛋
【記者王郁惠／台北報導】「本土天團」玖壹壹迎來成軍16周年，再度號召南北粉絲齊聚台中。昨晚（15日）起在水湳中央公園舉辦《南北貳路音樂節2025》，首日吸引超過5萬人到場。玖壹壹感性表示：「感謝大家陪我們走了16年！」壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
爆蕭煌奇表演要求「附加1位」！白冰冰揭真實原因藏洋蔥 全場都哭了
本週企劃「KTV熱門必播金曲」，邀請到霸榜常客金曲歌王蕭煌奇來到節目中，一出場演唱〈我是男子漢〉的蕭煌奇，白冰冰感動的說：「蕭煌奇已經在歌唱領域有一片天又這麼善良，現在邀請演出他都要求要1+1」，原因藏洋蔥讓全場驚呼超感人！原來得知李炳輝生活困難賣琴、沒錢過生活，已經有知名度的李炳輝為了生活還去幫人家按摩，於是蕭煌奇每次演出都要求「附加1位」帶著李炳輝一起演出。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
