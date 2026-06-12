蕭煌奇砸千萬玩股票 聽新聞當操盤手曾「3天蒸發一棟房」

金曲歌王蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，在第37屆金曲獎強勢入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」以及「最佳作曲人獎」四項大獎，即將角逐生涯第五座台語歌王獎座。在金曲揭曉前夕，他更無預警拋出震撼彈，宣布將於今年9月再度登上台北小巨蛋，舉辦全新個人巡迴演唱會「BRAVO」，可謂雙喜臨門。而在音樂光環背後，蕭煌奇受訪時更罕見透露自己「隱藏版操盤手」的驚人身分，砸下8位數揮軍股市，甚至經歷過「3天蒸發一棟房」的驚心動魄體悟，引發外界高度關注。

入圍金曲老婆比他更激動

蕭煌奇在12日接受媒體訪問時，展現了一如往常的幽默與感性。談及入圍四項大獎的心情，他坦言自己內心其實相當平靜，反而是老婆比他還要興奮激動，甚至還偷偷拿手機錄下他淡定的表情。蕭煌奇感性表示，這次入圍是送給歌迷和團隊最棒的禮物，希望能順利把第五座獎座抱回家。

投資遇震盪「賠掉一棟房」

不過，訪談的焦點隨後轉向他鮮為人知的「晨型操盤手」生活。蕭煌奇透露，他每天送老婆上班後，早上9點便化身為全職投資人。雖然雙眼無法視物，但他靠著「聽新聞」來掌握市場脈動。他坦言自己砸下高達8位數的資金投入股市，從當沖到高價股都有涉獵。談到驚心動魄的投資經歷，他回憶起先前受到川普關稅政策衝擊、市場連續大跌3天的慘況，至今仍心有餘悸地說：「3天看那數字好恐怖，一棟房子已經不見。」更自嘲最近因為一時貪心沒及時抽身，結果遇到股市修正「少賺了一些」，深刻體會到身上留有現金防守的重要性。

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至於他的股市操作心法，認為短線操作有賺就要跑，觸及預期目標即獲利了結，切忌貪心。對於高價股，小資族可採取「零股戰術」，例如一次只買10股分散風險。而長線佈局上，他認為台積電適合長期持有，但強調為個人非專業建議，投資仍需自主判斷。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導