蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻

【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來金曲獎的肯定。接受媒體訪問時，他多次獲得金曲獎肯定，靠著商演與歌曲版稅每月就有10幾萬元台幣的被動收入，名下更擁有多棟房產。在疫情期間學會玩股票的他，靠著聽新聞掌握市場脈動，近日受訪時透露自己當沖、高價股什麼都玩，甚至砸下8位數投資。然而被問到是否曾有慘痛經驗？蕭煌奇直呼「當然有」，並透露去年川普關稅政策衝擊股市，市場連跌3天讓他心有餘悸表示「3天看那數字好恐怖，一棟房子已經不見」。對此，他雖然心臟大顆投入巨資，但也呼籲身上還是要留些現金以備不時之需。

廣告 廣告

金曲歌王蕭煌奇私下透露自己開啟看盤的另一個身分，不僅砸下8位數投資股市，還曾因川普關稅政策在3天內賠掉一棟房。（圖／華納提供）

雖然私下鑽研股市，蕭煌奇強調每個月依然維持固定演出，正財跟偏財都要賺，才能存夠退休金。至於是否會順便幫老婆操盤？蕭煌奇則秒拒絕表示「千萬不要！我都叫她不要碰，一個人投資就好，否則兩個人意見不同會吵架」，隨後更甜笑表示老婆只要負責「坐收利潤」就好，展現霸氣寵妻的一面。

蕭煌奇風光入圍第37屆金曲獎，受訪時大方分享與太太「蕭大熊」的新婚甜蜜日常，展現十足的寵妻魔人本色。（圖／華納提供）

蕭煌奇也大方分享了新婚夫妻的甜蜜日常，更透露入圍當下老婆興奮地拿著手機錄影，卻被他淡定的反應逗樂。他笑說，老婆平時都甜蜜稱呼他為「蕭大熊」，如今兩人生活非常穩定幸福。



為了展現浪漫，蕭煌奇平時不只會為太太做早餐、買花，上禮拜還特地帶她去日本福岡旅遊，並規劃明年結婚滿週年時去更遠的地方度蜜月。身為追星族的太太上個月連看三場動力火車演唱會，當時蕭煌奇還陪在身邊幫忙搶票，對於今年底即將挑戰暌違7年的台北小巨蛋演唱會，他則傲嬌地開玩笑說：「這次會叫她自己買票！有買動力火車沒買我的，心裡會不平衡。」



面對即將到來的金曲獎頒獎典禮，蕭煌奇透露太太個性低調，自嘲「太胖了要減肥」不好意思一起走紅毯，因此當天會由姪女陪同走紅毯，太太則會在觀禮席低調應援。至於外界關心的婚禮進度，他首度鬆口表示今年會先專心準備小巨蛋演唱會，婚禮與喜宴預計將於明年補辦，因為太太喜歡低調，屆時只會邀請身邊的至親好友。



關於夫妻倆的「做人計畫」，蕭煌奇大方坦承「努力中」，希望能順利生下一到兩個寶寶，並笑說「好像生女兒會比較貼心一點」。為了備孕與調養身體，夫妻倆最近中晚餐都一起吃健康餐。有趣的是，蕭煌奇透露：「她有瘦但我沒瘦，我也不知道為什麼。」現在夫妻倆每天一起吃健康餐、一起餵貓，簡單平凡的相伴就是他現階段最滿足的幸福。





更多緯來新聞網報導

許富凱赴台東藝術節遭紅蜘蛛鑽頭髮 本地阿姨熱情揪喝雞酒

白冰冰掰了中視跳槽取代胡瓜 「民視才是真的革命情感」