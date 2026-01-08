蕭煌奇突拋結婚喜訊！正妹老婆「真面目」曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

49歲金曲歌王蕭煌奇平時以幽默、自嘲的社群經營風格，成功在網路上圈粉無數，獲得廣大網友的喜愛。沒想到今（8）日蕭煌奇無預警曬出婚戒，公布結婚喜訊，突如其來的消息震撼全網。對於老婆的真實身分，據悉是一名寵物訓練師，兩人是透過朋友介紹認識，交往一年多決定組建幸福家庭。





蕭煌奇突拋結婚喜訊！老婆身分疑寵物訓練師…「神似桂綸鎂」正面照曝光

蕭煌奇突宣布結婚喜訊，消息震撼全網。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇今（8）日無預警在臉書發文曬出與一名女子的「戴戒指照」，並宣布：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福」。貼文曝光，立刻引來不少大咖明星、粉絲留言送上祝福。至於老婆的真實身分，蕭煌奇則是保密到家。

廣告 廣告

蕭煌奇突拋結婚喜訊！老婆身分疑寵物訓練師…「神似桂綸鎂」正面照曝光

有網友在戶政事務所剛好巧遇蕭煌奇與其老婆。（圖／Threads＠some_creature2021授權提供）

今（8）日也有網友在Threads上PO出在戶政事務所巧遇蕭煌奇與老婆登記完合影的畫面，照片中可見，蕭煌奇與老婆同穿灰色系服裝，看起來相當般配。不過就有網友發現，其實早在去（2025）年5月的五月天演唱會上，鏡頭就拍到當時還是女友身分的女方，坐在蕭煌奇身邊陪同看演唱會。

蕭煌奇突拋結婚喜訊！老婆身分疑寵物訓練師…「神似桂綸鎂」正面照曝光

蕭煌奇透露與老婆是透過朋友認識，交往1年多決定結婚。（圖／翻攝自IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，有人爆料稱女方是一位寵物訓練師。她不僅具備 ABRA 專業認證，日常更在粉絲專頁分享專業知識與貓狗合照，流露出滿滿的溫柔與耐心。還有網友起底女方IG，從畫面中可見，女方留有一頭俏麗短髮，不僅擁有甜美笑容外，還神似女星桂綸鎂；據悉她的甜美外型與輕柔的嗓音，完全命中蕭煌奇過去曾在訪談中開出的理想情人條件。另據《TVBS新聞網》報導，蕭煌奇透露與老婆是透過朋友結識的，老婆也很喜歡他的音樂，2人低調交往1年後決定攜手邁入婚姻。

蕭煌奇突拋結婚喜訊！老婆身分疑寵物訓練師…「神似桂綸鎂」正面照曝光

蕭煌奇老婆長相甜美，神似桂綸鎂，據悉是名寵物訓練師。（圖／翻攝自IG）





原文出處：蕭煌奇突拋結婚喜訊！老婆身分疑寵物訓練師…「神似桂綸鎂」正面照曝光

更多民視新聞報導

蕭煌奇結婚了！甜蜜同框「熱戀1年多女友」：沒跟你開玩笑

命理師元旦抽國運籤！抽中「下下籤」遭網酸爆

王陽明新年第一天出車禍！認錯道歉：我會負責

