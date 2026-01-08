蕭煌奇結婚了！甜蜜曬婚戒「沒有要開玩笑」：請大家為我們祝福

演藝圈開春大喜事！49歲的金曲歌王蕭煌奇今（8）日在社群媒體上宣布結婚喜訊，正式告別黃金單身漢的身分。他曬出手戴婚戒的照片，開心寫下：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」立刻收穫大批藝人朋友和粉絲祝福！

據了解，蕭煌奇是在今日上午登記結婚，與交往一年多的女友前往戶政事務所辦完手續，雙方家人也在場見證了這幸福的一刻。對於為何選在1月8日這天完成終身大事，蕭煌奇不改一貫的幽默風格，笑著解釋：「剛好今天沒有工作、沒有商演，看一看日子也不錯，就決定是今天了。」

廣告 廣告

關於新婚妻子的身分，蕭煌奇相當低調。他透露，兩人最初是透過共同的朋友介紹認識，彼此非常聊得來，女方本身就很喜歡他的音樂。經過一年多相處後，雙方決定攜手共度下半生，組成家庭。

蕭煌奇在2025年事業成績斐然，如今再添「結婚」這項人生重要里程碑。回顧過去一年，他不僅參加世界壯年運動會並奪下金牌，國語專輯《沒事的》也第三度入圍金曲獎「最佳華語男歌手獎」。他還推出了全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並在北京舉辦發佈會，更在台北流行音樂中心舉辦了慶祝出道20週年的《朋友你現在好嗎？》演唱會，行程相當充實。

對於嶄新的2026年，蕭煌奇除了展開新婚生活，也對音樂事業懷抱新願望，期望未來能舉辦與以往形式不同的演唱會，更希望有機會與交響樂團合作，展開全新的音樂旅程。

延伸閱讀

謝京穎宣布懷孕！冷凍胚胎成功，和Energy書偉結婚2週年「一次迎雙胞胎」

恭喜！李玉璽宣布結婚「我們會一起變老」 許允樂離婚2年找到幸福：我願意