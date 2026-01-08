蕭煌奇老婆正面曝光了 親暱陪看五月天演唱會

蕭煌奇正式成了人夫。（翻攝自蕭煌奇臉書）

金曲歌王蕭煌奇今（8）日終結單身，在家人與友人陪伴下，與交往一年多的女友攜手赴戶政事務所登記結婚，正式成為人夫，他對新婚老婆的身分相當保護，僅秀出兩人背影，但如今被挖出，他去年即帶著老婆欣賞五月天演唱會。

蕭煌奇今與女友互訂終身，僅以背影入境。（華納唱片提供）

當時，五月天阿信走下台與蕭煌奇互動，還要他現場來一段〈你是我的眼〉，當時，右手邊坐的就是「蕭太太」，一臉燦笑看著蕭煌奇，更拿手機錄下當時的狀況，舉手投足相當溫柔。

五月天阿信與蕭煌奇互動時，右手邊坐的就是「蕭太太」。(翻攝自YouTube)

對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，指兩人是透過朋友牽線相識，彼此很聊得來，老婆也很喜歡他的音樂，在經過一年多的相處，雙方決定互許終身，對於是否「奉子成婚」及舉辦隆重的婚禮？華納音樂回憶：「有好消息再告訴大家喔。」

