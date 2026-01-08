蕭煌奇老婆正面照曝光！昔現身五月天演唱會 甜蜜互動洩戀情

蕭煌奇老婆疑似就是去年7月與他一同現身大巨蛋的女方。（圖／相信音樂提供）





49歲「金曲歌王」蕭煌奇今（8）日無預警宣布結婚喜訊，證實與交往一年多女友登記結婚，迎來大批網友祝福，不過他對於老婆身份始終保持低調，僅透露兩人是透過朋友結識，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡他的音樂，最後兩人決定共組家庭。而蕭煌奇昔日攜女友現身台北大巨蛋觀看五月天演唱會的畫面也被挖出，更意外曝光女方正臉。

蕭煌奇今日在社群平台曬出與愛妻同框的鑽戒照，笑稱做一個惜情軟心的人也找到了另外一半，決定與另外一半攜手共度下半場人生，在家人的見證下完成這幸福神聖與交往一年多的女友前往戶政事務所登記。消息曝光後，讓外界對於蕭煌奇老婆身份十分好奇，根據《ETtoday星光雲》報導，女方職業是寵物訓練師，但目前尚未獲得證實。

蕭煌奇身旁女方當時細心為他紀錄。（圖／相信音樂提供）

對此，有網友也在社群平台曝光蕭煌奇與愛妻前往戶政事務所登記的畫面，興奮寫下：「大救命！我剛剛就在他們登記的後面椅子，看著他們登記完」，形容兩人是俊男美女的組合，更有眼尖網友挖出女方就是先前在五月天大巨蛋演唱會中坐在蕭煌奇旁的女生。

回顧當時演唱會畫面，蕭煌奇現場獻唱〈你是我的眼〉，女方則在一旁細心紀錄，互動十分甜蜜。蕭煌奇突如其來宣布結婚喜訊，讓不少粉絲好奇是否「雙喜臨門」，即將迎來新生命，華納音樂僅表示：「有好消息再告訴大家喔！」至於婚宴是否舉辦及相關細節，則暫未進一步回應。



