蕭煌奇老婆正面照曝光 疑身分是「寵物訓練師」

金曲歌王蕭煌奇8日突然宣布婚訊，與交往一年多的圈外女友完成結婚登記，對於另一半的身分則保密到家。網友起底發現，女方疑似是一名外貌甜美的寵物訓練師。

蕭煌奇登記結婚。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

對於老婆的身分，蕭煌奇非常低調表示，兩人是透過朋友介紹認識，彼此相談甚歡，交往一年多決定共組家庭。蕭煌奇的老婆也很喜歡他的歌曲。

根據《ETtoday新聞雲》報導，女方身分似乎是位具有專業訓練、相當溫柔有耐心的寵物訓練師，常常在IG上分享關於寵物訓練的知識以及與貓狗的合照。

廣告 廣告

據悉，蕭煌奇早在2025年7月就帶著另一半到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時蕭煌奇與阿信互動熱絡，兩人坐在觀眾席的照片再度被挖出，引發網友們熱議。

蕭煌奇朝聖五月天， 與阿信互動熱絡。 （圖／相信音樂提供，下同）

延伸閱讀

蕭煌奇登記結婚！情牽交往1年女友 曬婚戒嗨喊：沒開玩笑

蕭敬騰慟別岳父林光寧！王子甩偷吃粿粿風波 低調送花籃致哀

太投入！蔡小虎《一級棒》唱到哭 遭康康虧「別漲價」秒綜藝摔