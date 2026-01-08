蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師

娛樂中心／綜合報導

蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。

蕭煌奇去年現身五月天演唱會時，身旁疑似坐著就是他新婚老婆。（圖／相信音樂提供）

蕭煌奇表示，妻子相當喜歡他的音樂，兩人相處自然、談得來，也在相互理解與陪伴中培養出穩定感情。至於為何選在今天登記結婚，他則幽默回應：「剛好今天沒有工作、沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」同時也感謝親友與粉絲的祝福。

蕭煌奇去年現身五月天演唱會時，身旁疑似坐著就是他新婚老婆。（圖／相信音樂提供）

據《ETTODAY星聞雲》報導，蕭煌奇的妻子疑似從事寵物訓練相關工作，是一名外型清秀甜美的專業寵物訓練師。據悉女方不僅具備專業背景，還曾取得國際寵物行為訓練ABRA認證，平時也透過社群平台分享寵物訓練知識與貓狗互動日常，給人溫柔、有耐心的印象。

蕭煌奇新婚老婆相當有愛心，在社群上經常貼出與寵物們互動畫面。（圖／翻攝自IG）

去年五月天阿信走下台時，就清楚拍到疑似蕭煌奇太太伸手幫忙要扶麥克風，當時畫面低調卻自然，如今被重新翻出，因而引發聯想。不少網友直呼「氣質很好」、「看起來很善良」，也有人認為女方的形象與蕭煌奇過去受訪時提到的理想型條件相當契合，包括溫柔、細心、聲音柔美等特質。不過截至目前為止，蕭煌奇所屬公司尚未作出回應。

