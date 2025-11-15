蕭煌奇聽到李炳輝去當按摩師「演出堅持1＋1」

蕭煌奇登上《超級冰冰Show》，一出場就以〈我是男子漢〉震撼全場。白冰冰提到，蕭煌奇雖早就在歌壇闖出一片天，仍不忘照顧同行，「蕭煌奇現在邀請演出都要求要1＋1」，原因一出，全場驚呼。原來他得知李炳輝生活困頓，甚至為了糊口，去幫人按摩，之後他堅持每場演出都要「附加一位」，帶著李炳輝同台演出。蕭煌奇說：「新專輯《做一個惜情軟心的人》裡的一首〈輝煌旅行社〉，是為李炳輝量身打造，希望能一起唱。」真摯義舉讓白冰冰直呼他「功德無量」。

蕭煌奇表演堅持1+1。（圖／民視）

節目上還有遠道而來，澎湖七美的「西湖村打擊樂團」，平均年齡80歲的長輩們手持鈴鼓、三角鐵、打擊鼓，與蔡佳麟、莊振凱合奏〈歡喜來恰恰〉。雖然節奏偶有偏差，但現場氣氛熱鬧又感人。白冰冰笑說：「他們來林口錄影根本是翻山越嶺！」還透露當地長輩甚至成立「白冰冰演藝學院」，都是她的忠實粉絲。

看到這群可愛長輩的賣力表演，白冰冰與陽帆忍不住加入合奏，陽帆還化身「超瘋狂指揮」，誇張動作讓全場歌手一頭霧水。白冰冰忍不住喊：「你不要再指揮了啦！」現場笑聲不斷，節目氣氛像是歡樂又溫馨的大家庭。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

