蕭煌奇自爆飆車被開紅單 揪李炳輝一起「目中無人」

蕭煌奇邀請李炳輝一同演出。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

《玖壹壹南北貳路音樂節2025》昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，玖壹壹成軍16週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過5萬人，兩日上看10萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，燈光、音浪、吶喊交織成最熱情的台中夜空。除了玖壹壹霸氣開唱外，金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。

這次蕭煌奇為了推出台語新專輯，特別與李炳輝攜手帶來跨世代合作曲〈輝煌旅行社〉，幕後故事同樣精彩可期，蕭煌奇為這首歌親自登門拜訪，得知李炳輝因中風後行動不便而猶豫，他毫不氣餒地笑說：「沒關係啦，我們一句一句慢慢錄！」真誠又有耐心的邀請，最終促成這組「雙金曲傳奇」的合體演出。

蕭煌奇一上台就展現脫口秀潛力，笑稱自己是老司機，為了趕場「南北貳路」一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，讓現場粉絲笑到不行。暖心的他更現場開放點歌，本來只限制「五首歌扣打」，結果被熱情粉絲一喊，他直接加碼演唱，展現超高寵粉度。

經典畫面堪稱音樂節最感動的一幕，蕭煌奇邀請到與他一樣「目中無人」的重量級前輩李炳輝同台，78歲的李炳輝在全場掌聲中緩緩走上舞台，兩位「目中無人的朋友」並肩合唱〈輝煌旅行社〉，全場手機燈海瞬間亮起，成為音樂節的歷史畫面之一。蕭煌奇也趁機介紹，李炳輝目前常在淡水碼頭街頭表演，呼籲粉絲有空去支持。

蕭煌奇呼籲大家到淡水支持李炳輝的演出。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

玖壹壹則擔任第一夜重磅壓軸，健志對滿場樂迷直呼：「大家好嗎？我們是911，有沒有下午就來的、有沒有明天也會來的、白天天氣炎熱，晚上天氣變涼了，所以我們把氣氛炒嗨，讓你們多流一點汗！」玖壹壹飆唱了近30首歌，安可橋段出現了彩蛋影片由廚神阿基師獻出北部客家炒飯，再搭配〈愛的總鋪師〉相當逗趣，最後全場大聲唱和〈明天再擱來〉劃下完美句點。

玖壹壹壓軸登場嗨翻全場。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

