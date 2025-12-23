蕭煌奇自爆黑歷史！尬認演出「拉鍊沒拉」台下看光光

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇將於明(24)日晚間壓軸登上「2025苗栗耶誕城」主題音樂會「Chill爆之夜」，提前向歌迷送上滿滿聖誕祝福。他開心形容自己就像聖誕老公公：「聖誕節是個非常幸福、喜悅的節日，很開心可以參加『2025苗栗耶誕城』，我要把我感動的音樂當作禮物帶到苗栗，期待大家一起來共襄盛舉。」他也掛保證絕對讓歌迷大飽耳福，「一定會準備大家耳熟能詳的歌，如果現場氣氛夠熱烈，也會開放點歌，只要我會唱，盡量唱到大家滿足為止！」

出道23年的蕭煌奇橫跨歌唱、創作、戲劇與主持，被公認是全方位藝人，但他坦言最具挑戰的其實是舞台劇，「要把整個劇本背熟，還要記走位，花的時間比主持、唱歌、創作都多，不過多花時間還是可以克服的。」談到未來計畫，他也透露想嘗試全新跨界合作，希望有機會與交響樂團攜手，舉辦一場結合美聲與交響的演唱會。

舞台經驗豐富的他，也不忘自爆演出時的趣事，笑說自己演出前一定會先去洗手間，「有時候拉鍊會忘記拉，都是台下觀眾提醒，經紀人或助理才跑來跟我說『你的拉鍊沒拉』，常常發生這種好笑的事。」

回顧一路走來的低潮與考驗，蕭煌奇以正能量面對：「每個階段一定都會遇到困難，但我告訴自己不能放棄，因為那些困難其實是助力，讓你站得更穩、活得更好。」他也直言，唱歌與創作始終帶給他快樂與喜悅，「這些都是我生活的養分，我會一直堅持下去。」

「Chill爆之夜」音樂會將於苗栗竹南運動公園登場，活動同步在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道與中視菁采台全程Live直播，晚間7點於中天綜合台、晚間8點於中視頻道Live轉播，邀請觀眾一同感受最熱鬧的耶誕夜。

