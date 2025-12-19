蕭煌奇舉辦「最目中無人的演唱會」 李炳輝驚喜現身力挺

蕭煌奇與全方位樂團日前舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

金曲歌王蕭煌奇與全方位樂團日前舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》。這場演出紀念不僅是橫跨30年的深厚情誼，蕭煌奇更與王俊傑共同創作新歌〈逗陣的〉獻給團員。驚喜的是，樂壇前輩李炳輝更獨自搭車前來力挺，蕭煌奇也邀他上台合唱經典〈流浪到淡水〉，全場觀眾感動萬分。

蕭煌奇與李炳輝合唱〈流浪到淡水〉。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

在演唱會「那些年我們唱的歌」單元中，蕭煌奇幽默下令團員「不准點我的歌」，團員們隨即帶來〈浪人情歌〉、〈Sometimes When We Touch〉等 90 年代金曲，最後以合唱〈黃昏的故鄉〉將氣氛推向最高點。

此外，王俊傑與蕭煌奇大玩「地獄梗」互虧，王俊傑先打趣說因為「蕭煌奇瞎得比較晚」，所以兩人比較晚才認識；蕭煌奇則自嘲這是場「最目中無人的演唱會」，笑翻全場。此外，他們特別邀請啟明學校師生到場，從音樂教室走向北流大舞台，用音樂向青春致敬，譜寫出最動人的勵志篇章。

