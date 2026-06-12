蕭煌奇角逐第5座台語歌王 更介意歌曲傳唱度

（中央社台北12日電）歌王蕭煌奇手握4座金曲最佳台語男歌手獎，今年再以「做一個惜情軟心的人」角逐同獎項。他表示，對於得獎保持隨緣態度，創作和演唱的歌曲是否能持續傳頌同樣重要，而他剛新婚也透露明年才會辦婚禮。

蕭煌奇日前受訪表示，對於是否得獎都是抱持平常心，認為獎項是評審給予音樂上專業的肯定，但他也同樣看重歌曲的傳頌度，「寫的歌、唱的歌能流傳下來比較重要。」他提到，串流平台催生分眾的聽眾，年輕的音樂人要廣泛被聽見也不容易，比起獎項，能不能被聽見也是需要關注的點，就像現在有許多人還是回頭聽蔡依林、周杰倫的歌曲。

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蕭煌奇也主動提及近年金曲獎掀起是否讓市場有共鳴的議題，並認為這樣的評選機制或許能選出音樂性很棒但較與市場有距離的作品，但金曲獎終歸是個競賽，音樂人也不需要想太多也不要太介意結果。

另外，蕭煌奇年初跟圈外女友結婚，談到太太時難掩甜蜜，他笑著透露，平時都會送太太出門上班，隨後就開始忙著創作和買股票，為了讓太太開心，夫妻倆上禮拜也到日本福岡旅遊，並規劃明年結婚一週年時到歐洲度蜜月。

蕭煌奇透露，將於9月開唱，蜜月和婚禮都會在演唱會結束後開始籌備，而太太因為個性低調不會登台露臉，不過跟金曲獎頒獎典禮一樣都會到場支持。他更笑說，太太是動力火車的粉絲，之前更自己搶票入場看演唱會，「會叫她自己買票，有買動力火車沒買我的，心裡會不平衡！」

蕭煌奇將於9月19日在台北小巨蛋開唱，門票於17日開賣。（編輯：張銘坤）1150612