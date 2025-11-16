蕭煌奇趕場「開太快」被開紅單！「目中無人」登場前先嚇到警衛
「玖壹壹南北貳路音樂節2025」15日在台中水湳中央公園盛大開跑，「國民天團」玖壹壹成軍 16 周年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過5萬人、兩日上看10萬觀眾。更邀來金曲歌王蕭煌奇演出，他一現身就幽默笑稱自己是老司機，為了趕場『南北貳路』一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，讓現場粉絲笑到不行。
暖心的他更現場開放點歌，本來只限制「五首歌扣打」，結果被熱情粉絲一喊，他直接加碼演唱，展現超高寵粉度。他也帶來象徵陪伴與溫暖的〈末班車〉，並向粉絲喊話：「我一定會帶著大家走向最幸福的路。」
經典畫面堪稱今晚最感動的一幕，蕭煌奇邀請到與他一樣「目中無人」的重量級前輩李炳輝同台。事實上，蕭煌奇為了和李炳輝合作〈輝煌旅行社〉，還親自登門拜訪，得知李炳輝因中風後行動不便而猶豫，他毫不氣餒地笑說：「沒關係啦，我們一句一句慢慢錄。」才打動李炳輝點頭，這回兩人合體演出，78歲的李炳輝才剛登場，就獲得全場熱烈掌聲，兩位「目中無人的朋友」並肩合唱〈輝煌旅行社〉，感動全場。
