蕭煌奇跨年邀李炳輝合體炸場 温嵐無懼大雨：遇水則發

蕭煌奇連趕兩場跨年演出。（華納音樂提供）

華納音樂總動員，旗下多組超人氣藝人火力全開，參與全台16場跨年晚會，唱響從北到南的倒數夜。其中剛完成個人出道26年小巨蛋演出的李聖傑，把這股氣勢帶到花蓮。他表示：「這場跨年，就像是小巨蛋的續場！」2025他完成破蛋夢想，特別準備新歌與倒數曲目，邀請歌迷迎接新年。他提到：「從2025往前數十三年，我一步步完成《Face I》、《Face II》到《Face III》三部曲微專輯，這是我創作最充實的一年。」

擁有無數金曲的蕭煌奇則挑戰從淡水趕場嘉義，兩場各具特色：淡水邀來李炳輝擔任嘉賓，與全方位樂團合體演出，也合唱新舊專輯歌曲，形成世代共演的難忘畫面；嘉義則以個人經典與新歌陪伴倒數。他今年發片、辦演唱會、參加世壯運，忙碌又豐收，2026期盼舉辦全新形式演唱會，甚至與交響樂團合作，展開嶄新音樂旅程。

温嵐在桃園跨年舞台帶來〈熱浪〉、〈夏天的風〉、〈同手同腳〉等經典連發。（華納音樂提供）

TRASH今年完成南北雙蛋與金曲肯定，並於新竹與台中兩地演出。他們表示：「今年發生了好多事，完成了雙蛋任務、拿了金曲，各自也發行了作品，算是一個很圓滿的一年。」跨年演出將濃縮現場精華，傳遞純粹感動，期望2026能累積更多能量迎接挑戰。團員博文也幽默說：「2025最後一天能跟大家相聚很浪漫，趕場時也希望頤原與魁剛能跟上（笑）」Marz23則是參與麗寶跨年演出，他說：「這一年學會不設限、活在當下，希望2026更真實地創作，其他交給宇宙。」他也帶來充飽電的歌單，陪大家進入新篇章。

FEniX今年參與台南與屏東兩場跨年，用最新專輯《參》與誠意演出回應一路相伴的救火隊。他們表示：「這次歌單是最新專輯內多首未曾公開演出的歌，特別為跨年舞台準備！」回顧2025，他們舉辦首場TICC演唱會、飛歐洲拍攝MV、參與戲劇與海外節目，是突破與成長的一年。展望2026，希望能擁有屬於自己的節目、再辦專場演唱會，浦洋也許願：「希望有機會再辦一場FEniX的演唱會！」此外，他們將於2026年1月25日台北遠百信義A13與2月1日高雄流行音樂中心舉辦簽唱會，與歌迷再續熱度與感動。

温嵐在桃園跨年舞台帶來〈熱浪〉、〈夏天的風〉、〈同手同腳〉等經典連發，也與冰球樂團合作演唱〈一個吻的時間〉，現場傾盆大雨仍澆不熄大家的熱情，温嵐也在大雨中熱場並送上2026遇水則發的祝福！小樂吳思賢則參與台中、屏東兩場演出，準備兩套不同造型寵粉到底。他表示每年能與粉絲跨年是一種難得的幸福，許多歌迷陪他走過十多年，情感格外深厚。今年他發行第三張專輯《LET GO》，這次跨年演出全唱新歌內容，他形容2025生活節奏快變，但越發重視內心平靜與自我節奏。展望2026他已備好多首新單曲與OST，也即將投入戲劇拍攝。他也透露自己喜歡談話型主持，未來希望在音樂、戲劇與節目領域多元發展。

