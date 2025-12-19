蕭煌奇辦「最目中無人的演唱會」 團員拋地獄哏：史上最瞎的樂團

蕭煌奇與全方位樂團相識超過30年。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

金曲歌王蕭煌奇與全方位樂團於17日在Legacy TERA舉辦「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」。雙方相識超過30年，為了紀念這段友情，蕭煌奇也特別與王俊傑共同創作新歌〈逗陣的〉，並選在演唱會當天發行，成為彼此最溫暖的紀念。

演唱會一開始便迎來驚喜彩蛋，李炳輝現身力挺。據悉，李炳輝是在日前得知這場演唱會消息後，便自己一個人搭車前往北流觀賞，蕭煌奇得知後，特別揪他上舞台，合唱〈流浪到淡水〉，成為當晚最令人動容的畫面之一。

演唱會上，全方位樂團也嗨唱〈向前走〉、〈鼓聲若響〉，一秒帶動氣氛。幽默的團員整晚地獄哏連發，王俊傑打趣表示，因為「蕭煌奇瞎得比較晚」，所以兩人其實是比較晚才認識，卻沒想到相見恨晚、默契一拍即合。蕭煌奇也自嘲說，這大概是「最目中無人的演唱會」，成員們也說：「我們整團七個人全部都是瞎子，果然是史上最瞎的樂團」，讓全場笑成一片。

蕭煌奇也勉勵大家，既然都已步入中年，更要好好維護健康，坦言團員中已有兩位罹患糖尿病，希望大家能夠控制體重、認真減重、把身體顧好，才能繼續一起唱，站上60年的舞台。

