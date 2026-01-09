蕭煌奇閃婚藏愛妻！連見面五月天阿信都不知道 與準大嫂一度擦身而過

記者鄭尹翔／台北報導

台語歌王蕭煌奇昨（8）日無預警宣布喜訊，與交往 1 年多的圈外女友前往戶政事務所完成結婚登記，正式升格人夫，消息一出立刻震撼演藝圈。向來低調的蕭煌奇，對老婆身分保密到家，連身邊好友都毫無察覺，就連五月天主唱阿信，曾經面對面互動，也完全不知道對方身旁坐著的，其實就是「準大嫂」。

蕭煌奇宣佈結婚。（圖／翻攝自臉書）

蕭煌奇新婚老婆相當有愛心，在社群上經常貼出與寵物們互動畫面。（圖／翻攝自IG）

事實上，早在去年 7 月，蕭煌奇就曾帶著另一半現身台北大巨蛋，朝聖五月天《回到那一天》演唱會。當晚他並未坐在 VIP 區，而是低調地坐在觀眾席中欣賞演出，身旁還坐著一名氣質女子，但當時並未引起外界注意。

演唱會進行到一半，阿信在台上發現蕭煌奇坐在台下，好奇開口詢問：「你怎麼沒有坐在 VIP？」蕭煌奇依舊發揮幽默本色回應：「我坐在哪裡不是都一樣？聽你們唱歌都一樣好聽。」兩人一來一往的互動，也讓現場歌迷笑翻，卻沒人發現，坐在他身旁的正是未來的太太。直到蕭煌奇正式公布婚訊後，眼尖網友才回頭翻出當時的畫面，驚覺那位安靜坐在一旁、陪他看完整場演唱會的女子，很可能就是他如今的新婚妻子。

蕭煌奇公開婚訊時僅曬出夫妻倆戴著婚戒的照片，刻意不露臉，也讓外界對女方身分更加好奇。據了解，蕭煌奇的妻子為圈外人，疑似從事寵物訓練相關工作，是一名專業的寵物訓練師，不僅擁有國際寵物行為訓練 ABRA 認證，也常透過社群平台分享貓狗互動與訓練知識，形象溫柔、有耐心。

對於感情生活，蕭煌奇一向低調，如今選擇直接「登記結婚」公布喜訊，也讓不少粉絲又驚又喜，紛紛湧入留言獻上祝福，而那段阿信「當面不知準大嫂在身邊」的趣事，也成了這段婚訊中最甜的插曲之一。

