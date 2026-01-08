蕭煌奇閃婚！愛妻正面高清照曝光 「現身五月天演唱會被拍」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇於今（8）日在社群媒體上宣布結婚喜訊，喜訊一出立即有眼尖的網友發現蕭太太曾經與蕭煌奇，曾在去年一起現身五月天在大巨蛋的演唱會，還有網友在Threads上曬出今天在戶政事務所巧遇蕭煌奇與蕭太太拍照的畫面。

蕭煌奇太太高清照曝光。（圖／相信音樂提供）

蕭煌奇在社群媒體上發文提到：「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福。」照片上只有蕭太太的倩影一小角，對於愛妻的身分保密到家，僅透過所屬的華納音樂表示，兩人是透過朋友認識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭。

喜訊一傳出，就有網友貼出今天在戶政事務所遇到小倆口的照片，直言「看到背影就想說是俊男美女的組合」，照片中也能看到蕭太太甜蜜依偎在蕭煌奇身邊，手上拿著花束。此外，也有網友在留言處貼出去年五月天大巨蛋的演唱會上，蕭煌奇身邊坐著的就是如今的蕭太太，今天巧遇夫妻倆的網友也回應，蕭太太五官精緻，當時五月天演唱會上拍到的模樣，沒有顯示出蕭太太的美貌。

蕭煌奇對於蕭太太的身分保密到家。（圖／華納音樂提供）

而稍早蕭太太的職業疑似曝光，傳出蕭太太的職業為寵物訓練師Jenny，IG也跟著被挖出，針對此事，華納音樂未否認也未承認，僅強調蕭煌奇太太是圈外人。

