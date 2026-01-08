蕭煌奇閃婚！網友狂刷一排「愛情讓人盲目」祝福

歌手蕭煌奇今（8日）突爆結婚喜訊，網友驚呆狂獻祝福。（圖／翻攝自Threads@rickyhsiaoofficial）





金曲歌王蕭煌奇今（8日）無預警宣布結婚喜訊，消息一出震撼全網，粉絲與網友紛紛湧入獻上祝福。現年49歲的蕭煌奇，終於公開人生重要里程碑，正式告別單身。在祝福聲中，也有不少網友用「地獄梗」調侃他：「原來是愛情使人盲目！」掀起一波討論。

蕭煌奇升格人夫！震驚全網

回顧蕭煌奇的音樂歷程，2025年依舊成果豐碩，不僅以國語專輯《沒事的》第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，也推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並在出道20周年之際舉辦《朋友你現在好嗎？》演唱會，為歌迷留下深刻回憶。沒想到踏入2026年初，他再拋人生震撼彈，宣布升格人夫。

蕭煌奇在社群平台曬出與妻子的婚戒合照，並寫下：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」他也透露，自己與妻子是透過朋友介紹認識，兩人一拍即合，對方相當欣賞他的音樂。交往一年多後，雙方決定攜手共組家庭。並表示會選擇在今天登記的原因是：「剛好今天沒有工作沒有商演，就決定是今天了！」。

網友「地獄梗」連發：愛情是盲目的

對此，網友發揮創意，在留言區獻上祝福，「恭喜老師，愛情是盲目的」、「看起來不像一見鍾情，他甚至沒把老婆放在眼裡」、「原來是愛情使人盲目（開玩笑的）恭喜老師！」、「你認真到讓我覺得你在開玩笑」、「誰說男人都是外貌協會？他根本看不到！」、「大家都看到一個帥翻了一個正爆了！恭喜」、「吵架的時候可以說目中無人」、「恭喜找到你的眼」。

