蕭煌奇雙喜臨門！入圍金曲四項大獎 更宣布重登小巨蛋開唱

蕭煌奇憑台語專輯《做一個惜情軟心的人》，入圍第37屆金曲獎四項大獎。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇憑台語專輯《做一個惜情軟心的人》，入圍第37屆金曲獎台語歌王、台語專輯、年度專輯，以及與滴燙Diiton共同入圍最佳作曲人獎等四大獎，他將角逐個人生涯第5座台語歌王寶座，除了入圍金獎肯定，他更宣布9月19日將再登台北小巨蛋，舉辦《BRAVO》演唱會。

台語專輯《做一個惜情軟心的人》細膩描繪了對身邊人事物的珍惜，也寫下不少他現階段對人生的體悟，聽到入圍喜訊後，蕭煌奇感性說：「這次入圍要特別感謝評審看見整個團隊的努力，這也是送給一直支持我的歌迷，最棒、最完美的禮物，希望今年能順利把第5座台語歌王寶座抱回家。」

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時隔近7年，蕭煌奇重返小巨蛋舉辦《BRAVO》演唱會。（圖／華納音樂提供）

除了金曲入圍加持，時隔近7年，重返小巨蛋舉辦《BRAVO》演唱會，象徵對音樂與生命最熱烈的喝采，整場演出將回歸最純粹的聽覺震撼，徹底展現蕭煌奇穿透黑暗的聲音渲染力。蕭煌奇打趣地說：「雖然我坐在台上，看不見台下那一整片漂亮的螢光燈海，但只要你們一拍手、一尖叫，那種萬人站起來歡呼的澎湃熱情，我都聽得一清二楚。」演唱會門票將於6月17日中午12:00在寬宏售票系統正式開賣。

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