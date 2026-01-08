蕭煌奇震憾宣布結婚！秘戀1年「愛妻身分曝光」選今登記親揭原因

記者徐珮華／台北報導

蕭煌奇今（8）日震撼宣布婚訊，與低調交往1年多的女友前往戶政事務所登記結婚，在家人的見證下完成幸福神聖的一刻。對於老婆身分，蕭煌奇表示兩人透過朋友結識，彼此相談甚歡，對方也很喜歡自己的音樂，相處1年決定共組家庭，不改幽默表示「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了」，也感謝身邊友人祝福。

蕭煌奇（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇去年繳出豐盛成績單，不僅參加世壯運奪下金牌，國語專輯《沒事的》第3度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」。今年才剛開始，他驚喜宣布登記結婚消息，正式成為人夫。

蕭煌奇曬出婚戒宣布婚訊。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

談及新年新希望，蕭煌奇許願未來舉辦不同以往形式的演唱會，更期望與交響樂團合作，展開嶄新的音樂旅程。面對工作，總是接受各種挑戰的他，也不忘享受生活，笑稱「做一個惜情軟心的人」也找到另一半，決定與攜手共度下半場人生。

