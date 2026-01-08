蕭煌奇驚喜宣布結婚！昔「4年坎坷戀」讓他超不滿

娛樂中心／李明融報導

49歲金曲歌王蕭煌奇昨（8）日無預警曬出婚戒，公布結婚喜訊，並強調「這次不是開玩笑」，突如其來的喜訊讓大批網友超驚喜，據了解，蕭煌奇妻子疑似是一名外型清秀甜美的專業寵物訓練師。他過去的情史也再度掀起討論，曾與前任女友交往長達4年，期間經歷分分合合，最終在2021年告終，蕭煌奇當時坦言除了個性不合之外，也開玩笑稱是媒體害的「都你們害的啦！只要被寫一次就分手一次」。

蕭煌奇驚喜宣布結婚！昔4年坎坷戀「見光秒吹」他不滿喊：都你們害的

蕭煌奇宣布完成結婚登記，突如其來的喜訊震撼大批網友。（圖／Threads＠some_creature2021授權提供）蕭煌奇昨（8）日宣布完成結婚登記，突如其來的喜訊震撼大批網友，女方真實身分也引發關注，僅透露2人是透過朋友介紹認識，彼此聊得來、相處融洽，交往一年後決定一起進到人生新階段，據了解，蕭煌奇妻子疑似從事寵物訓練相關工作，長相外型清秀甜美。蕭煌奇的感情史再度引發討論，過去與前任女友交往長達4年，自2017年開始交往，期間兩人分分合合，最終在2021年8月分手，蕭煌奇坦言兩人個性不合，但也開玩笑指媒體「都你們害的啦！只要被寫一次就分手一次」。

蕭煌奇曾透露渴望有個家，如今終於實現人生夢想。（圖／翻攝自IG）

事實上，蕭煌奇曾透露常在路上遇到別的家庭，覺得他們很幸福，坦言自己人生就是缺了這一塊，因此有想結婚的念頭，渴望有個家，但在與前任分手後一直沒對象，他直言「一直希望有另一半、有自己的小孩，很嚮往有自己的家庭」，無奈隨著年紀越來越大，生活方面也相當簡單，平時都待在家裡錄音室，頂多外出吃飯，也不會參加派對、聯誼，對象也越來越難找，「之前長輩介紹相親、傳照片給經紀人、他們建議我還是想一想，可能不是我的菜」。他曾透露自己的理想型，喜歡可愛偏日系風的女生，而且年紀約莫30歲上下最好，如今願望終於成真，蕭煌奇老婆也很喜歡他的音樂，在相處1年多時光後，決定邁入人生下一階段，共組家庭。

