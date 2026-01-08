蕭煌奇驚喜宣布結婚！被疑「雙喜臨門」升格當爸 公司回應了

蕭煌奇今（8）日驚喜宣布結婚。（圖／華納音樂提供）





49歲「金曲歌王」蕭煌奇今（8）日無預警拋出結婚震撼彈，宣布與交往一年多的女友正式登記結婚，告別單身生活。消息曝光後湧入大批粉絲祝福，也引發外界好奇是否將迎來「雙喜臨門」、升格當爸。對此，蕭煌奇所屬唱片公司「華納音樂」稍早也做出回應。

蕭煌奇稍早在社群發出一張婚戒照片，開心寫下：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」並透露與老婆是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，對方也很喜歡他的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭。

蕭煌奇震撼宣布結婚，讓不少人好奇兩人是否「雙喜臨門」，即將迎來新生命，對此，華納音樂僅表示：「有好消息再告訴大家喔！」對於婚宴是否舉辦及相關細節，則暫未進一步回應。

事實上，蕭煌奇也透露選定於今天登記的原因是：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」不改以往幽默風格，而演藝圈好友曾寶儀、浩角翔起、炎亞綸、李易等人也都紛紛獻上祝福，恭喜他邁入人生下一階段。



