蕭煌奇「兄弟」超會泡妞 靠一招奪：五子登科頭香

蕭煌奇（右）與全方位樂團17日將在Legacy TERA開唱。中國民國身心障礙者藝文推廣協會提供

金曲歌王蕭煌奇與啟明學校出身、情同家人的全方位樂團，即將於12月17日在 Legacy TERA 舉辦「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」。雙方昨（10日）聚首練團，為了宣傳演唱會，團員突襲式開直播，Kuro揹著超大袋滷味、蕭煌奇則扛著板橋名店鹹酥雞，還有麵線熱騰騰上桌，一群人邊吃邊聊，熱鬧非凡。

直播中，兄弟們一坐下就進入爆料模式，其中最讓粉絲笑翻的，就是團員揭露阿勇從小就對「羅曼蒂克場景」特別敏感。只要遇到聲音甜美的女生，他總會想辦法互留聯絡方式，如今更勤發LINE問候，甚至豪氣自掏腰包買演唱會票請女孩來看。團員笑虧：「難怪他是我們裡面第一個結婚生小孩的人，五子登科頭香他當之無愧！」

蕭煌奇最近行程滿檔，一邊商演、一邊發地獄梗，還勤奮「海巡」跟粉絲互動。他日前到朋友家拜訪，聽到法拉利引擎聲瞬間小男孩上身，立刻衝去體驗坐進駕駛座，大家笑問坐在副駕的王俊傑不怕嗎？結果還沒等俊傑回答，全團先在車外尖叫：「我們才怕好嗎！」蕭煌奇不甘示弱反擊：「路都清空了，有什麼好怕？」話一說完還被團員補刀「祝你一路好走」。Kuro隨後跳上車喊要和蕭煌奇尬車，一群人秒變屁孩。

談起全方位樂團30年情誼，團員們自啟明學校時期便一路同吃同住，深厚友誼延續至今。蕭煌奇也在直播中喊話：「12月17號，我和逗陣的全方位樂團成軍30年演唱會要開唱了，你們來嗎？」演唱會購票洽寬宏售票系統。

