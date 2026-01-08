蕭煌奇「我結婚了」是告別單身 不是開玩笑

歌手蕭煌奇在社群上宣布婚訊，並曬出與妻子左手無名指上的戒指。（圖取自facebook.com/RickyHsiao）

歌手蕭煌奇8日透過社群媒體宣布告別單身，「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福」，稍早經紀公司也證實他結婚消息，更表示另一半很喜歡蕭煌奇音樂，因此結緣。

蕭煌奇無預警先在社群媒體上宣布結婚，並透過經紀公司聲明表示，他在8日完成登記，正式成為人夫。他決定與另外一半攜手共度下半場人生，選擇與交往1年多的女友前往戶政事務所登記，在家人見證下完成這幸福神聖的一刻。

歷經2025充實的一年，蕭煌奇決定在新的一年告別黃金單身漢，他也笑稱，找到了另外一半「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」

對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示2人是透過朋友結識，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭。