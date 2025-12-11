蕭煌奇〈末班車〉又開了！地獄喊「祝你一路好走」視障團員放話尬車

記者徐珮華／台北報導

蕭煌奇與全方位樂團「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」將於12月17日在Legacy TERA登場。日前他們為宣傳演唱會開直播，Kuro揹著700多塊的滷味回來，蕭煌奇則扛了板橋在地有名的鹹酥雞，還有團員特地買來熱騰騰的麵線，一坐下直接進入爆料模式。昨（10）日也再度集結練團，笑聲充滿整個排練室。

全方位樂團備戰30年演唱會齊聚練團。（圖／中國民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

阿勇被爆料從小就對「羅曼蒂克的人事物」特別敏感，只要演出或在外遇到聲音好聽的女生，一定會想盡辦法留下電話。現在則改成加LINE，還會「照三餐」問候，甚至自掏腰包買自己的演唱會門票請女孩們來看，慷慨程度讓團員齊喊：「難怪阿勇是團裡第一個結婚生小孩的！五子登科頭一名就是他啦！」

蕭煌奇行程滿檔，仍不忘一邊商演、一邊發地獄哏。（圖／中國民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

蕭煌奇近期行程滿檔，日前到朋友家拜訪，耳邊突然傳來法拉利引擎聲，他瞬間像小孩一樣興奮暴衝坐進駕駛座體驗。大家笑問坐在副駕的王俊傑不怕嗎？蕭煌奇立刻反嗆：「有什麼好怕的？現在交通有管制、馬路都清空，一路順暢！」話外音秒補一句「那祝你一路好走」，更機智唱起〈末班車〉；Kuro隨後也跳上駕駛座宣稱要「尬車」，笑翻全場。

全方位樂團從國小就學、吃住都在啟明學校裡，一路走過30年兄弟情，蕭煌奇談起仍滿是感動，喊話：「話不多說，12月17號星期三，我和我逗陣的全方位樂團成軍30年演唱會即將開唱，你們要來嗎？」

