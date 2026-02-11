蕭煌奇《紅白》深情開唱！ 預告2026新作、巡演 FEniX合體偶像林志穎嗨翻

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

華納音樂旗下超人氣歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與備受期待的《2026超級巨星紅白藝能大賞》，精彩演出將於農曆除夕夜在台視頻道播出，陪伴全台觀眾熱鬧迎新春。2025年對華納群星而言是成果豐收的一年，展望2026他們也以全新目標與計畫迎接新旅程。此次最吸睛的彩蛋，莫過於華納群星齊聚紅白舞台合影留念，由蕭煌奇大師兄親自掌鏡。他笑說：「這張照片保證有感覺！」現場氣氛歡樂熱絡，也讓這一刻成為2026年春節最溫暖又最有趣的開場畫面之一，象徵華納音樂在年度壓軸舞台上的團結與創意。

歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與備受期待的《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇受邀登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》，帶來〈做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉3首經典台語歌曲，融合溫暖與節奏，展現金曲歌王全能唱功，為除夕夜注入滿滿能量與情感。他也化身最強攝影師，親自掌鏡為華納群星留下紅白舞台珍貴合照，繼當司機後再解鎖新技能，幽默笑說：「這張照片一定拍得超強！」2025年對他來說也是人生重要里程碑，他笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」談到農曆新年，他分享每年都會扮成財神爺與親友同樂，從年夜飯到小賭怡情一路熱鬧到初五。展望新年，他表示目前正籌備全新音樂作品與演唱會計畫，期待以更多好歌陪伴粉絲，創造嶄新篇章。

人氣男團FEniX擔任白隊開場，火力全開點燃全場氣氛，隨後與不老男神林志穎攜手帶來跨世代合作舞台。五位成員展現穩健現場實力，為除夕夜注入滿滿能量。回顧2025年，FEniX發行新專輯、舉辦活動與巡演，持續累積人氣。談到農曆年，承隆會與家人到大廟拜拜、整理祖厝和刮刮樂祈福，浦洋因手術在家休養。峻廷、家齊與MAX則分享團圓飯、走春與收看紅白的習慣。展望2026，承隆盼事業持續精進，浦洋許願再辦演唱會與推新專輯，峻廷期待弟弟們退伍後重啟演出，家齊盼工作不間斷，MAX則立下目標，「希望今年能拿下金曲獎！」





