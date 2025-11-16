蕭煌奇「開太快」被警抓慘收紅單 撞名消防局惹出驚天烏龍

蕭煌奇驚傳為了趕場開太快而收到違規罰單。KKLIVE、混血兒娛樂提供

「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，「國民天團」玖壹壹成軍 16 週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過 5 萬人、兩日上看 10 萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，而金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。

蕭煌奇一上台就展現脫口秀潛力，笑稱自己是老司機，為了趕場「南北貳路」一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，讓現場粉絲笑到不行。

暖心的他更現場開放點歌，本來只限制「五首歌扣打」，結果被熱情粉絲一喊，他直接加碼演唱，展現超高寵粉度。他也帶來象徵陪伴與溫暖的〈末班車〉，並向粉絲喊話：「我一定會帶著大家走向最幸福的路。」

經典畫面堪稱今晚最感動的一幕，蕭煌奇邀請到與他一樣「目中無人」的重量級前輩李炳輝同台。78歲的李炳輝在全場掌聲中緩緩走上舞台，兩位「目中無人的朋友」並肩合唱〈輝煌旅行社〉，全場手機燈海瞬間亮起，成為音樂節的歷史畫面之一。蕭煌奇也趁機介紹，李炳輝目前常在淡水碼頭街頭表演，呼籲粉絲有空去支持。

整場演出中，蕭煌奇帶來多首膾炙人口的歌曲，包括〈好好先生〉、〈阿嬤的話〉、〈你是我的眼〉等，最後清唱〈末班車〉時，他再次搞笑提醒：「清唱最貴喔！而且不加價！」更請粉絲務必把這珍貴片段錄起來，「記得上網 P 一下，讓大家知道南北貳路音樂節每年都要來！」

成軍 16 年的玖壹壹，用最具台味、最有人情味的方式，再次把屬於台灣的音樂節能量推向高點。「玖壹壹南北貳路音樂節2025」雙日演出卡司集結天團玖壹壹、告五人、蕭煌奇、許富凱、葛西瓦、怕胖團、高爾宣、陳華、GENBLUE幻藍小熊、草屯囝仔以及羅百吉等超過30多組歌手一起嗨翻中台灣，演出今天還有一場。



