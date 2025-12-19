蕭煌奇2團員惡疾纏身！演唱會狂拋地獄哏 李炳輝獨自搭車現身力挺

記者徐珮華／台北報導

金曲歌王蕭煌奇與全方位樂團「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」17日於Legacy TERA登場，為紀念這段橫跨30年的友情，蕭煌奇特別與王俊傑共同創作新歌〈逗陣的〉，並選在演唱會當天同步數位發行，成為送給彼此、也送給歌迷的紀念。

蕭煌奇與全方位樂團舉辦「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

演唱會開場選唱林強的〈向前走〉揭開序幕，安可則以〈鼓聲若響〉收尾，這兩首歌曲正是全方位樂團在創立初期、尚未擁有自己作品時，最常在場子裡演唱的歌曲，別具意義。此外，李炳輝得知演唱會消息後，便獨自搭車到場力挺老朋友，也在蕭煌奇邀請下上台合唱〈流浪到淡水〉，這份情誼成為當晚最令人動容的畫面之一。

蕭煌奇邀請李炳輝合唱〈流浪到淡水〉。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

台上talking笑點不斷，王俊傑打趣表示「蕭煌奇瞎得比較晚」，因此兩人較晚認識，沒想到相見恨晚，默契一拍即合，地獄哏一丟就中，蕭煌奇也自嘲這大概是「最目中無人的演唱會」。現場也來了不少一路陪伴30年的老歌迷，開放點歌橋段，台上、台下默契同樣驚人，彷彿不用多說就知道下一首會唱什麼。

全方位樂團互拋地獄哏，默契十足。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

演唱會結束前，團員們依序與觀眾分享內心話，情緒早已湧上，聲音幾乎都哽在喉頭，就差沒有落下眼淚。蕭煌奇提醒大家，既然都已步入中年，更要好好維護健康，也透露團員中已有2位有糖尿病，希望大家能夠克制體重、認真減重、把身體顧好，才能繼續一起唱到40年、50年，甚至60週年的舞台。

感性時刻，現場依舊不忘幽默，有歌迷打趣喊他們是「史上最瞎的樂團」，團員們聽了哈哈大笑，當場回應：「沒錯，我們整團7個人全部都是瞎子，果然是史上最瞎的樂團！」演唱會最終於晚間10點半左右落幕，全方位樂團笑說，如果不是場地會罰錢，「這一夜，鐵定還會繼續唱下去。」

