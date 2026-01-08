蕭煌奇9年前就寫好求婚曲 《咱結婚好嗎？》藏愛的祝福

〔記者胡如虹／台北報導〕恭喜蕭煌奇結婚了！9年前他為求婚所寫的《咱結婚好嗎？》終於派上用場了。

蕭煌奇一直很想結婚讓蕭媽媽早日抱孫子，2017年就寫了求婚曲《咱結婚好嗎？》，還特別找了安心亞合唱，拍了一支喜氣洋洋甜蜜的MV，提前預習結婚喜事。但這9年來，蕭煌奇跟安心亞、邵雨薇、Lulu黃路梓茵等女歌手在台上都合唱過《咱結婚好嗎？》，台下卻始終沒有找到真命天女跟他一起合唱這首人生很重要的情歌。2026年剛開年，蕭煌奇今(8)日終於迎來結婚的好消息。

出道超過26年的蕭煌奇，除了國台語雙聲帶的歌聲動人，渾厚的嗓音充滿渲染力，創作能量更是豐沛，他曾經寫過《愛這首歌》、《愛作夢的人》到《愛你的人》「愛的三部曲」3首情歌，期待自己的人生可以找到真愛。他也早早就想到找真愛後，應該要有一首求婚的歌曲，所以特別寫了《咱結婚好嗎？》這首歌，他說就算自己還用不上，歌迷也可以拿他的歌來求婚，希望他的歌可以帶給歌迷幸福的感覺。

蕭煌奇過去舉辦唱片記者會，安心亞站台送上紅線。(資料照，記者陳奕全攝)

蕭煌奇的幸福情歌這些年溫暖了很多人，也成了很多歌迷的婚禮歌曲，如今他終於找到另一半，今天去登記結婚時，他也忍不住內心的欣喜，一整天不斷哼唱著《咱結婚好嗎？》。最後，恭喜蕭煌奇完成終身大事迎得美人歸，更期待能看到蕭煌奇在自己的喜宴上唱「愛的三部曲」，和新婚妻子合唱《咱結婚好嗎？》。

