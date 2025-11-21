蕭煥章：亞洲消防首長年會 2030年在台舉辦

（中央社記者賴于榛台北21日電）內政部消防署今天在台北車站舉辦「114年災害防救科技韌性成果展」，消防署長蕭煥章透露，亞洲消防首長協會允諾，第26屆亞洲消防首長年會2030年將在台舉辦，屆時除展示台灣消防科技實力，也將邀請各國廠商來台相互學習。

內政部消防署今天在台北車站舉辦「114年災害防救科技韌性成果展」，除開幕典禮外，也舉行複雜地形無人機補助儀式、第2屆鳳凰盃競賽評委聘書頒發、台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）誓師大會暨績優隊伍表揚以及亞洲消防首長協會演講等。

內政部次長馬士元出席開幕典禮時指出，消防署透過這次成果展，展示如何導入5G大數據、人工智慧、擴增實境、地理資訊系統等智慧科技，在面臨極端挑戰時，運用消防各項領域，仍能維持運作彈性與穩定性，確保即時、快速及有效支援各項防救災任務。

馬士元說，科技始終來自於人性，唯有人對於災害防救與預防訓練、努力、體認、合作，才會成功，因此他要向所有無名英雄致敬。

馬士元表示，過往幾乎沒有兩次的災害呈現相同狀況，台灣今年面對災害，過去也未曾發生過，每一次災害除了挑戰消防應對能力，也是對台灣社會韌性的挑戰，期許各位都秉持開放心胸面對未來所有風險，也期盼消防新科技應用經驗，必須逐步導引至第一線的鄉鎮市區公所、民眾、志工等。

蕭煥章說，複合式災害為台灣社會帶來挑戰，如何透過科技實力運用在救災現場，是消防署目前努力的方向跟目標，今天成果展就是展示近年來開發成果，而為與亞洲國家分享台灣近年的消防科技整合應用，經與亞洲消防首長協會（IFCAA）討論，獲協會承諾，第26屆亞洲消防首長年會2030年將在台舉辦，屆時除展示台灣消防科技實力，也將邀請各國廠商來台相互學習。

消防署今天也舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」，蕭煥章說，台灣地形複雜，在多山、河川湍急等惡劣環境下，導致搜救艱難且具高度風險，消防署採購44組複雜地形攜帶型無人機及22套搜救影像管理系統，分配給全國22個縣市消防機關，希望藉由AI科技導入，擴大山域、水域等複雜地形的搜救量能，並提升搜救效率與搜救人員的安全。（編輯：蘇志宗）1141121