蕭玉芬桃花超旺！「被3男告白」 張秀卿出建議全場驚呆

翁立友今（6）日領軍同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪逛年貨大街，由「南台灣小姑娘」單飛出道的蕭玉芬單身多年，談到感情近況，有2、3個人跟她告白，不過因為不是自己的菜，所以都拒絕了。

蕭玉芬去年接了主持工作，她坦言一開始有點緊張，第一天錄影一度不知道該說什麼，是搭檔告訴她怎麼切入話題，慢慢漸入佳境。她分享過年期間原本要跟朋友一起去哈爾濱看極光，但她發現有三分之二的時間都要坐車，「好不容易過年可以休息，後來就覺得算了，待在台灣陪家人。」

蕭玉芬單身許久，被問到近期有沒有桃花，她笑說：「異性緣有變好，有2、3個跟我告白，但對方不是我的菜，所以我都拒絕了。」她表示以前會喜歡小鮮肉、要長得帥，但現在只要覺得有眼緣就好了，年紀沒有限制，還爆料張秀卿建議她找國外的，然後不要結婚，「她說我們現在這種年紀開心就好，她覺得外國的比較貼心。」至於未來她也不會閃婚，她認為近幾年越來越沒有結婚的念頭，兩個人開心就好。

