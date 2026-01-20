蕭秉治上海、南京開唱嗨翻全場 被鼓鼓拱跳「奪命3搖」喊：下次邀嘉賓一定慎選

蕭秉治大跳「奪命三搖」，太難得啦。（相信音樂提供）

「金曲製造機」蕭秉治帶著《活著 Alive》巡迴演唱會來到上海、南京，上海場不僅刷新紀錄首度完售，更讓他在台上感性直呼：「我會永遠記得這一天！」為了回報粉絲，他當場拋出好消息，承諾絕對會爭取加場返場。現場氣氛熱到不行，一向害羞的蕭秉治在嘉賓猛攻下，竟然罕見地大跳時下最夯的「奪命3搖」，腰臀狂扭的畫面讓台下尖叫聲快震碎屋頂。

上海場找來老戰友鼓鼓（呂思緯）助陣，這對「廷廷鼓鼓」CP一合體就火花四射。鼓鼓為了兄弟誠意十足，戴上超萌兔子帽現身，嘴上說是要幫蕭秉治圓夢拍現場MV，下秒卻突襲要求「尬舞」。在鼓鼓的帶領下，平時能坐就不站的蕭秉治，就這樣在近千名歌迷面前獻出即興舞蹈處女秀。看著這幕奇觀，蕭秉治一邊扭一邊求饒，崩潰大喊：「下次邀請嘉賓我一定要慎選！」

蕭秉治承諾一定會加場，讓台下尖叫到不行。（相信音樂提供）

馬不停蹄殺到南京後，火辣現身的「全民情歌天后」丁噹接力登場，一襲性感裝扮讓蕭秉治緊張到當眾認輸：「姊，我真的不敢看妳脖子以下！」兩人除了合唱經典〈冷血動物〉，丁噹更首唱由蕭秉治操刀的新歌〈最痛的遺憾〉。下午彩排時，蕭秉治就被丁噹的鐵肺震懾，在台下瘋狂豎大拇指，丁噹則趁機幽默敲碗：「這首歌紅了，版稅分下來記得請我吃飯！」

丁噹擔任蕭秉治南京場嘉賓。（相信音樂提供）

這場巡演對蕭秉治意義非凡，看著台下滿滿的人潮，他坦言上海完售給了自己很大的力量。除了預告今年會帶著《活著 Alive》走遍更多城市，他也沒忘記給南京歌迷福利，二度挑戰「奪命三搖」展現誠意。接下來，丁噹也將啟動《夜遊 A Night Tour》演唱會，4月18日進軍高雄巨蛋，讓喜愛這對金曲搭檔的歌迷能持續感受現場的感動。

