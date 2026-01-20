蕭秉治上海、南京開唱 被鼓鼓拱跳「奪命三搖」喊：慎選嘉賓

【緯來新聞網】歌手蕭秉治帶著《活著 Alive》巡迴演唱會前往各城市，週末分別在上海、南京開唱，他感謝歌迷支持，他說：「因為上海場有很好的成績，第一次售罄，跟大家分享一個好消息，應該是有機會返場，真的很謝謝這六場大家的支持！」在上海和南京分別邀請鼓鼓（呂思緯）、丁噹擔任嘉賓，他們倆為歌迷謀福利，平常鮮少跳舞的蕭秉治，在他們的力拱下，扭動腰臀時下最夯的吳建豪新曲〈傑作〉的「奪命三搖」，讓蕭秉治忍不住求饒地說：「下次我要慎選嘉賓！」

蕭秉治帶著《活著 Alive》巡迴演唱會前往各城市。（圖／相信音樂提供）

一開場，蕭秉治演唱〈戰神〉、〈Superhero〉等歌，他看著台下滿場歌迷說：「我會永遠記得，今天是我人生第一次上海售罄的演唱會，謝謝大家！希望下次有機會和現場歌迷一起拍MV。」擇日不如撞日，擔任嘉賓的鼓鼓立刻幫蕭秉治圓夢與現場近千人拍攝影片留念，當合唱完〈天機〉後，鼓鼓拿起手機直接跟蕭秉治說：「我現在就幫你跟他們拍MV。」為了蕭秉治，戴著兔子帽子的鼓鼓笑稱為了他打扮成閃亮的兔子，他對蕭秉治說：「今天我來，你要給我一點面子跳一下舞！你有一首歌叫〈恆星〉，上海前陣子辦了一個演唱會叫《恆星之城》，有一個很紅的舞步。」就在鼓鼓力邀下，兩人即興大跳「奪命三搖」，難得看到蕭秉治跳舞，全場歌迷嗨翻。

鼓鼓擔任演唱會上海場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

一唱完上海場，蕭秉治便馬不停蹄連夜坐車前往南京，丁噹特別到南京擔任嘉賓，穿著性感的她，讓害羞的蕭秉治不敢直視，「我都不敢看你的脖子以下了。」有備而來的丁噹接力跳「奪命三搖」外，兩人合唱蕭秉治為她寫的經典歌曲〈冷血動物〉，丁噹也首度演唱蕭秉治近日為他量身打造的〈最痛的遺憾〉，現場歌迷聽得如痴如醉，早在下午彩排時，蕭秉治聽丁噹演唱，不停的舉起大拇指大讚：「噹姐真的太會唱了！」丁噹也回誇蕭秉治太會寫了，開玩笑說：「如果這首歌紅的話，秉治要記得拿到版稅時請我吃飯。」

丁噹擔任演唱會南京場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

丁噹也透露接下來她也將帶著《夜遊 A Night Tour》演唱會前往各城市，4月18日高雄巨蛋，3月21日成都站，期待唱歌給歌迷聽。蕭秉治出道至今迎來上海演唱會首度完售，他非常感謝歌迷的支持，也預告今年將帶著《活著 Alive》演唱會返場上海，以及更多城市。

