蕭秉治同台五月天迅速下台 遭阿信虧：他是跑最快的

蕭秉治每次與五月天同台都很緊張。（圖／相信音樂提供）

五月天相隔3年，帶著《回到那一天》25週年巡演來到馬來西亞武吉加里爾國家體育場，為了服務全場5.5萬名歌迷，輕快鐵武吉加里爾站也延長營業時間到凌晨1點，讓歌迷看演唱會，無須煩惱交通。

五月天相隔3年到馬來西亞開唱。（圖／相信音樂提供）

最特別的是開場嘉賓蕭秉治唱完〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉後，在師兄邀請下留下來繼續擔任中場嘉賓，和五月天合唱〈外人〉。每回跟師兄合唱都讓蕭秉治緊張不已，演出結束都是迅速跑下台，讓阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的。」

廣告 廣告

相隔3年來到大馬開唱，怪獸說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示：「5525第一次來到這跟大家見面，跟大家說久等了！」石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」

在點歌環節時，阿信穿上粉紅外套，《F✦FOREVER恆星之城》8場演唱會裡，他跌倒2次，剛好身上穿的正是這件外套，「我看是衣服問題，還是我的問題，上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民三人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王瑞德爆「北市議員中頭獎800萬」 網瘋猜得獎者他急喊：快自首好嗎

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭