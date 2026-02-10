蕭秉治宣布今年唱上海、香港場 生日許願：到更多城市見歌迷

【緯來新聞網】歌手蕭秉治去年《活著 Alive》演唱會完封北高雙蛋後，接連完成北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京六個城市的演出，他說：「很感謝來到現場的大家的大合唱和應援，我都記在心裡，覺得音樂被越來越多人喜歡的感覺很幸福。」9日剛過完生日的他，許下生日願望，新的一年他也期待能到更多城市跟歌迷見面，讓歌迷不用舟車勞頓，可以在自己居住的地方看到他的演出，除了日前宣布7月4日將在馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦《活著》演唱會，今年也將實現對歌迷的約定包括上海返場和香港場，以及繼續在更多城市解鎖個人首次的演出。

廣告 廣告

蕭秉治在著名景點鬼仔巷拍照打卡。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治近年擔任五月天《回到那一天》演唱會13場開場嘉賓，收獲了不少愛屋及烏的歌迷，師兄歌迷被蕭秉治的歌聲所圈粉，他很感謝師兄給他的機會，也很謝謝歌迷的支持，讓他7月4日能到馬來西亞舉辦個人首次專場，以及上海演唱會完售再返場，他說：「屆時會有不同的歌單希望帶給歌迷不一樣的驚喜，也希望跟我一起飛的大家都要注意安全。」而原訂去年10月4日要舉辦的香港演唱會因故延期，沒忘記這個約定的蕭秉治也保證今年一定會完成和你們的承諾赴約。

剛過完生日的蕭秉治，許下生日願望。（圖／相信音樂提供）

日前擔任五月天《回到那一天》演唱會馬來西亞場的開場嘉賓的他，把握時間踩點打卡，在工作人員帶路下前往熱門景點鬼仔巷，一覽復古壁畫、老式建築彷彿穿越時空的懷舊氛圍，現場很多馬的裝置，還被眾人拱跳他為Energy創作的〈馬上去〉，最後還工作人員推薦下，首次嘗試了榴槤冰，本來不太敢吃榴槤，吃了一口覺得還不錯，很推薦暑假歌迷來看他演唱會時，一定要來吃吃。

更多緯來新聞網報導

剛換新東家就睡信義區路邊 Karencici變櫥窗女郎半夜遇醉漢

吳克群昔戀賭王千金4年、認愛小9歲女星 王心凌緋聞纏18年爆復合