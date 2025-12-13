蕭秉治年產上百首歌曲！拍MV自爆1隱疾：很緊張

蕭秉治聖誕節再獻上浪漫單曲〈恆星〉。（圖／相信音樂）





《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中，收錄Energy、丁噹、白安、「鼓鼓」呂思緯重新詮釋的經典聖誕曲，以及蕭秉治浪漫製造全新單曲〈恆星〉，作為2025年末獻給歌迷的聖誕禮物！歌曲以恆星作為愛人的隱喻，在無盡宇宙裡，你就是我的恆星，是我整個世界的中心，我的世界繞著你而轉，蕭秉治說：「因為聖誕節是很溫暖的節日，希望大家都能跟深愛的人抱在一起聽這首歌。」

蕭秉治創作靈感爆發，2025年就寫出了超過百首歌曲，今年陸續推出戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、與法蘭合作為電影《96分鐘》打造宣傳曲〈What Am I Fighting For〉、為中信兄弟量身創作〈進化〉、〈520〉、GX〈超人披風〉等歌都深受歡迎，被稱為「旋律工廠」當之無愧，他也期待明年更多創作跟大家見面。

蕭秉治拍MV爬梯子腳抖自招有懼高症。（圖／相信音樂）

年末溫暖的〈恆星〉歌曲，歌詞滿是浪漫氛圍，「讓我的浪漫繞著你轉一圈又一圈，讓我的溫柔抱著你暖一遍又一遍」，在冷冷的冬日裡，用這份安穩又炙熱的依戀幫你避寒，寫出溫暖歌詞的他，稱自己不是暖男想當「酷哥」，不過在拍攝MV時，現場打造成浩瀚宇宙，他坐在恆星上高歌，爬上梯子掛上星星，才說想當「酷哥」卻被工作人員發現爬梯子時腳在抖，他馬上自招：「爬梯子來回三十幾次，加上我有懼高症，真很緊張！」

蕭秉治12月13日高雄夢時代OPEN！Dream World夢想演唱會、12月14日新北耶誕城也將首唱全新單曲〈恆星〉。12月24日《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會免費入場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦，用歌聲擁抱每一個人，用愛唱響平安夜。《Ho Ho Ho!》聖誕特輯已全面數位上線。



