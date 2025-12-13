蕭秉治懼高仍挑戰！「爬梯子30次爬到腳發抖」營造夢幻氛圍
蕭秉治在歲末推出全新單曲〈恆星〉，作為獻給歌迷的聖誕禮物，延續他一貫細膩又溫暖的情歌風格。蕭秉治表示，聖誕節是一個充滿溫度與陪伴的節日，希望大家能與最深愛的人相擁，一起聆聽這首歌，感受其中的浪漫與安心。
創作能量持續爆發的蕭秉治，2025年一口氣完成超過百首作品，並陸續推出多首深受市場與歌迷喜愛的歌曲，包括戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、與法蘭合作為電影《96分鐘》打造的宣傳曲〈What Am I Fighting For〉，以及為中信兄弟量身創作的〈進化〉、〈520〉，還有GX〈超人披風〉等作品，穩坐「旋律工廠」美名。
〈恆星〉MV拍攝現場打造成浩瀚宇宙，蕭秉治坐在象徵恆星的裝置上深情演唱，並親自爬上梯子掛起一顆顆星星，營造夢幻氛圍。他笑說原本想展現「酷哥」一面，卻被工作人員發現爬梯子時雙腳發抖，坦言因為來回爬了30多次，加上本身有懼高症，拍攝過程其實相當緊張。
隨著新歌推出，蕭秉治也將在多場活動中首度演唱〈恆星〉，包括12月13日高雄夢時代「OPEN！Dream World夢想演唱會」、12月14日新北耶誕城。此外，12月24日他也將參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，與蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯等藝人齊聚台北大全聯內湖店，用音樂與歌聲陪伴大眾，共度溫暖平安夜。
