蕭秉治挨罵是「渣男」鼓鼓挑戰極限連拚2場演出

蕭秉治與鼓鼓呂思緯合體。（相信音樂提供）

「金曲製造機」蕭秉治在完封北高雙蛋後，展開全新巡演「活著？Alive」，7日來到廣州開唱，這天也是巡演滿周年紀念日。他邀請好友鼓鼓呂思緯當嘉賓，鼓鼓在唱完五月天演唱會後，立刻搭乘2小時車程到廣州相挺，所幸在開演前三分鐘順利抵達，趕出一身汗。

兩人合唱〈天機〉、〈認愛〉掀起高潮，鼓鼓透露自己從早上5點就搭飛機連趕二場演出，一切都是為了挺兄弟，兩人感情不在話下。

事實上，蕭秉治也是工作滿檔，5日先是在深圳舉辦「活著？Alive」演唱會，日就到廣州擔任五月天演唱會開場嘉賓，7日繼續在廣州開唱，他說，「平常我都是睡到下午三點，今天我特別12：00就起床了，為了跟你們見面。」

在唱完〈我還是愛著你〉後，歌迷對他大喊「我還是愛著你」，蕭秉治回「我也愛你」，歌迷接著逼問「愛誰？」他滿滿的「求生欲」說：「都愛！都愛！」此話一出，蕭秉治笑說：「導演在我的耳機說：『你這個渣男』。」笑翻全場。

